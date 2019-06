Eesti uudised INDREK SÄRG PLAANIB UUT PARTEID: EKRE juhtkond toetab ainult üdini ustavaid inimesi, mis viib aristokraatiani Arvo Uustalu , täna, 20:50 Jaga: M

ALUSETU: Tartu piirkonna ekrelased nõustusid Indrek Särjega, et süüdistused tema suhtes on alusetud ja väljaviskamine eakonnast on ebaõiglane. Aldo Luud

Kolmapäeva õhtul tõdesid hotelli London konverentsisaali kogunenud eakad EKRE Tartu piirkonna liikmed ja erakonna saatuse pärast muret tundvad linnakodanikud kohati vägagi emotsionaalselt, et Helmete demagoogilised ja alavääristavad võtted erakonna liikmete suhtes on lihtsalt alatud.