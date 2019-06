Juku-Kalle Raidi naljakas mälestus reisist Mongooliasse: mind peeti Edgar Savisaareks ning Mart Nutti Taavi Aasaks 

Juku-Kalle Raidi postitus täismahus:

Nimelt moodustasime 2014 Mardiga riigikogus Mongoolia sõprusrühma, kuna meile tundus, et sinna on vaja minna nomaade uurima ja Mark Soosaare poega otsima. Peagi saabuski Mongooliast pidulik kutse sõprusrühmale, otse sealse parlamendi poolt.

Samas aga juhtus nii, et Eestis leidis aset Rõivase riigipööre ning meie avastasime end parlamendi asemel Tallinna volikogust, kuhu me sõitsime Toompealt kingasaanuna valgetes kitlites ning vana RAF kiirabibussiga.

Aga meie staatuse langedes muutis ka paguneid austava Mongoolia kutse iseloomu: parlamendi asemel ootas meid nüüd külla Ulaanbaatari linnavalitsus, et kõik korrektne oleks.

Kui kohale jõudsime, peeti mind mingil seletamatul põhjusel tallinna linnapeaks ja Nutti aselinnapeaks.

Otsustasime, et vaidlema me nendega ei hakka, parem sooritame osalusvaatluse ning oleme need, kelleks meid peetakse.

Meile saadeti järgi must auto ning toimus kohtumine Ulaanbaatari linnapeaga. Minul kui Edgar Savisaarel oli seljas lõhkine tagi ning pea kestendas koledasti, kuna oli liigselt päikest saanud, Taavi Aasa etendav Nutt nägi aga välja nagu 10 aastat tagasi mägedesse eksinud matkasell. Mongolid imestasid väga, miks see kõik nii on ja Tallinna direktorid tahavad käia jalgsi, mitte kulgeda mustas autos, see tekitas raju segadust. Ent euroopalikke liberaalseid traditsioone austati täie tõsidusega.

Istusime siis Ulaanbaatari linnapea juures, Savisaarena võtsin vastu igasuguseid lolle kingitusi ning me pajatasime pikalt tasuta ühistranspordist, kanalisatsioonist ning kõigest muustki, millest me midagi ei teadnud. Sealjuures oli Mart Nutt rohkem kanalisatsiooni (Ulaanbaataris elavad seal inimesed, Nutt päris, kas nad pole mõelnudsolgitorude erastamise peale) ja mina rohkem ühistranspordi peal.

Ühtlasi kirjutasin Savisaarena alla mingi kentsaka hea tahte lepingu Tallinna ja Ulaanbaatari vahel. Hiljem põgenesime kahe džiibi ning oma ägeda seltskonnaga laia Mongooliasse. Soosaare poja leidsime samuti üles.

Meid painas kaua aega küsimus, et kuna ja kas päris-Savisaar ka teada sai, et ta on käinud külas Ulaanbaataris ja sõpruslepingu allkirjastanud. Ja see ka, et kas päris-Savisaar ja päris-Aas jäidki uskuma, et käisid Ulaanbaataris visiidil.

Päikese all on ikka huvitavaid müsteeriume!

Pildil: Juku-Kalle Savisaar võtab Ulaanbaatari linnapealt (kelle nime me Nutiga kumbki meelde ei suutnud jätta) vastu kingitust ja kalõmmi.