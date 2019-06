Mart Soidro | Mart Nuti peale mõeldes 

Sellega oleks võinud ju halenaljakas lugu piirduda, aga kaugel sellest! Prahas olles helistas etnograaf telefoniputkast välisministeeriumi ja oli väga üllatunud, et teda oodatakse kohtumisele juba tunni aja pärast. Pärast kätlemist küsinud Diensbier, kas kohtumise juures võib viibida ka NSV Liidu suursaadik Boris Pankin, hilisem ja viimaseks jäänud välisminister. Eks see ettepanek Nutile kummaline ju tundus, et miks peaks ühe muusemitöötajaga eravestluse juures viibima võõrriigi suursaadik, aga see selleks. Pärast kohtumist, mille ajal Diensbier tegi puises vene keeles mitu jõulist avaldust Eesti toetuseks, olla Pankin olnud täielikus segasuses ja küsinud nutikalt noormehelt, kus ta töötab. „Эстонский музей под открытым небом,“ (Eesti muuseum lageda taeva all – toim) teatanud Mart seepeale uhkelt.