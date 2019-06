Postimees lõpetas Ahto Lobjakaga lepingu, lahkuvad veel kaks kogenud ajakirjanikku 

Postimehest lahkuvad Arteri juht Sigrid Kõiv ja arvamustoimetusest sealne kõige suurema kogemuspagasiga töötaja Marti Aavik.

Postimehe uudismeedia juht Merili Nikkolo kinnitas Õhtulehele, et Sigrid Kõiv esitas täna lahkumisavalduse.

"Sain aru, et ta on leidnud elus uued väljakutsed," sõnas Nikkolo ning kinnitas, et Kõiv lahkus Arterist omal soovil.

"Lahkun täiesti omal soovil," ütles ka Kõiv. "Aaviku uudisega pole minu samm seotud."

Marti Aavik ütles, et ta sai täna teada, et homme on tema viimane tööpäev.

"Korraldan homme väikse lahkumisolengu ja olen avatud uutele pakkumistele," sõnas Aavik.