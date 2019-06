MIS TOIMUB?! Maksu- ja tolliamet otsis läbi Eesti suurima pagaritööstuse 

Õhtulehele laekunud info kohaselt korraldasid ametivõimud neljapäeval Paides läbiotsimise Eesti Pagari kontoris. Lõuna Ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius võttis toimunu kokku: „Maksu- ja tolliameti töötajad teostasid eile toiminguid, et kontrollida esialgseid kahtlusi võimalike kuritegude toimepanemise kohta.“

Et uurimine on alles algfaasis, täpsemaid detaile ei avalikustata, kuid Sinkevicius kinnitas, et ühtegi süüdistust hetkeseisuga esitatud pole.