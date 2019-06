Mis saab Sakala teatrimajast? Ootama peab sügiseni, aga müüki ei tule 

„Ei, kindlasti mitte,” kõlab kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Meelis Kompuse vastus oletusele, et hoone on ehk plaanis lihtsalt rahaks teha.

Täna teatas ministeerium, et katkestab Sakala 3 maja ideekonkursi ning maja tulevik selgub alles sügiseks.

„Lihtsalt selle pärast katkestasime konkursi, et riigilt vastust ootavad inimesed peavad ka oma loomingulisi plaane tegema,” selgitab Kompus. „Ning kui panna nad sügiseni ootama ja siis ütelda, et ikkagi ei saa, siis on neil väga keeruline.”