Poliitika Martin Helme põhjendab Indrek Särje väljaviskamist: ta kritiseeris EKREt avalikult. Meie kakleme ikka omavahel Marvel Riik , täna, 16:32

Martin Helme. Stanislav Moškov

EKRE aseesimehe Martin Helme sõnul tingis endise Tartu ringkonna juhi Indrek Särje erakonnast väljaheitmise see, et ta eksis korduvalt põhikirja vastu. „Kõige suurem asi on loomulikult see, kui ta kritiseerib avalikult oma erakonnakaaslasi ja erakonda. See on meie jaoks nulltolerants, sellist asja ei tehta,“ rääkis Helme. „Me kakleme oma asju omavahel.“