Kelmid petsid pensionärilt välja 1400 eurot 

67-aastasele naisele helistati alguses mobiiltelefonile Taani ja Leedu suunakoodiga numbritelt ning hiljem suunati vestlus Skype’i, teatas politsei pressiesindaja Viktoria Korpan.

Juhtivuurija paneb kõigile investeerimishuvilistele südamele, et iga pakkumist hoolega kaalutaks ning infot kauplejate ja skeemide kohta otsingumootoritest kontrollitaks. „Kui teile pakutakse võimalust investeerida või börsil kaubelda, siis tuleb selleks kontrolliks aega võtta ning mitte kohe nõusse jääda. Rääkige sellisest pakkumisest oma lähedastele või sõpradele, helistage oma kodupanka või konsulteerige muu usaldusväärse Eestis tegutseva finantsasutusega,“ soovitab Kütt.

Uurija palub noorematel inimestel sellistest petuskeemidest ja riskidest ka oma eakamatele sugulastele ja tuttavatele rääkida.

Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Mari Luuk selgitab, et praktikas on ette tulnud juhtumeid, kus pärast esimesi ülekandeid helistavad kelmid kannatanule tagasi, pakuvad veel paremat tootlust või hoopis võimalust oma raha tagasi saada, kuid tingimusega, et kannatanu kannab veel lisaraha.

„Loomulikult jääb kannatanu kogu „investeeritud“ rahast lõpuks ilma. Ette on tulnud ka juhuseid, kus pakutakse abi veebiplatvormile registreerimiseks. Selleks soovitakse saada kaugligipääsu kannatanu arvutile, paludes alla laadida vastav arvutiprogramm. Tegelikuks eesmärgiks on aga pääseda ligi kannatanu pangakontole, millelt siis konto omaniku teadmata veel raha üle kanda,“ räägib Mari Luuk.

Luuk toob näiteks, et on olnud ka juhtumeid, kui kannatanu isikuandmete abi võetakse kannatanu nimel ka laenu, raha kantakse aga kohe kelmide kontrolli all olevatele kontodele.