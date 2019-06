Elu FOTOD | Hõissa! Saara Kadak ja Märt Pius peavad pulmapidu! Ohtuleht.ee , täna, 17:58 Jaga: M

Saara Kadak ja Märt Pius Alar Truu

Paar päeva tagasi ilmus näitleja Saara Kadaku Facebooki seinale õnnesoov pulmapäevaks. See andis aimu, et Saara ja tema kallim Märt Pius on sõlminud igavese liidu. Ilmselt noored siis vaid registreerisid abielu, sest sotsiaalmeediast saab aimu, et pidu peetakse täna.