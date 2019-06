SOS?! Hull soomlane seilab „pulli pärast“ malmvannis Tallinna 

Markkust jääb läbi telefonitoru muheda vana tunne. Ta selgitab peas särama löönud ideeleeki, nagu see oleks kõige ratsionaalseim mõte maailmas: „See malmist vann oli mu maja taga aias üle 15 aasta niisama seisnud. Pidevalt üritasin välja mõelda, et mida sellega peale hakata. Nüüd lõpuks sähvatas, et teeks sellest paadi.“

Kui tänapäevased plastikust vannid võiksid kõigi aukude kinni toppimise järel enamvähem seilamiskõlbulikud olla, siis malm on teatavasti raske. Seega lisas Markku pontoonid, mis pakuvad lisaks vanni vee peal hoidmisele ka stabiilsust. Aluse päras podiseb tavaline paadimootor. „Kokku läks ehitus maksma 300 eurot, kõik mootori peale, mille pidin ostma. Muu oli mul käepärast, ka keevitusmasin, ehk tegin kõik metallitööd ise“ ütles põhjanaaber uhkusega.

Markku alustab oma reisi homme õhtul, sõites mööda Soome lõunarannikut Espoost Porkkalasse. „Võib-olla veedan mõne tunni mõnel saarel ja siis sõidan Porkkalast Naissaarele,“ selgitab ta, et kui Helsingist alustades peaks ta avamerel läbima 80 kilomeetrit, siis nii on võimalik see vahemaa saada 40 kilomeetri peale. Paadi tippkiirus on 6 kilomeetrit tunnis ja kokku ei tohiks reis võtta üle 15 tunni. „Kui ma öösel alustan, siis umbes neli tundi sõidan ma üksinda, enne kui mu saatepaat Helsingist stardib. Nad saadavad mind ohtlikumates kohtades, ristumistel suurte laevateedega.“

Kõige rohkem valmistab Markkule muret ilm. Osad prognoosid ennustavad tema reisi ajaks äikesevihma ja tasub meelde tuletada, et vann on metallist. „See oleks väga hirmus,“ naerab soomlane ja lisab, et vähemalt suurest tuulest ja lainetest peaks ta pääsema.