Lääneliitlased tähistasid suurejooneliselt Normandia dessandi 75. aastapäeva  

Portsmouthi tseremoonial osalenud 16 riigi esindajad tegid ühisdeklaratsiooni, milles lubatakse seista ühiselt hea selle eest, et Teise maailmasõja koledused enam kunagi ei korduks. „Viimased 75 aastat on meie riigid seisnud Euroopas ja kogu maailmas rahu, demokraatia, sallivuse ja õigusriigi eest. Pingutame liitlaste ja sõpradena ühiselt, et kaitsta neid väärtusi, kui nad ohtu satuvad,“ seisab deklaratsioonis.