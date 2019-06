Jäid taustarollist ilma? Nolani filmi jaoks otsitakse ka näitlejate kohatäitjaid! 

Filmivõtted toimuvad juuni keskpaigast kuni juuli lõpuni. Osavõtt on tasustatud ja töö on põnev, seisab kuulutuses. Kandideerima oodatakse kõiki kirjeldusele vastavaid inimesi, kellel on paindlik töögraafik. Samuti peaksid nad oskama inglise keelt, et juhendamisest aru saada.