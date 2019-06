Doktor Normali albumil räppiv Marten Kuningas: olen seda teinud juba kümme aastat, tunnen end väga vabalt 

Doktor Normal on Eesti retro hop bänd, kuhu kuulub lisaks Martenile ka Lexsoul Dancemachine'ist tuttav Martin Laksberg. Pärast kümmet tegutsemisaastat on mehed lõpuks debüütalbumi avaldanud.

„Minu üllatuseks kirjutas Marten kohe väga pühendunult väga häid riime. Mõtlesime, et lahe, nüüd vallutame maailma, aga kümme aastat hiljem anname välja väikse plaadi, millest teab umbes kakskümmend inimest,” naerab Martin.

Bändi muusika on väga omanäoline ja ühe sõnaga on seda raske kirjeldada. „See on natuke nagu muusika, mille järgi meeldiks lastele tantsida. Arvan, et seal võib olla ka seos sellega, et Doktor Normal ja MC Roki on ka ise suhteliselt värskelt isaks saanud – mõlemal on kodus kaheaastane laps ja võib-olla on see meie muusikale mänglevust juurde andnud. Juured on 80ndate hiphopis, popmuusikas ja n-ö juustusemates saundides,” ütleb Marten, et muusikaliselt nende jaoks tabusid ei ole.

Kuulaja polnud varem plaadiks valmis

Martini võtab Doktor Normali muusikastiili defineerimine mõtlikuks. „See on segu meelega tehtud halbadest saundidest ning mitte väga tõsiselt tehtud hiphopist, mis mõjub samas ikkagi jõuliselt,” naerab ta. „Kindlasti on laste saamine olnud mingis mõttes katalüsaatoriks, aga peamine on, et oleme kümne aasta vältel iga paari aasta tagant Marteniga rääkinud, et mäletad seda esimest laivi, kui meil oli terve saalitäis rahvast ja see oli väga äge ning kõigile meeldis. Kuid see on alati meie teiste tegemiste varju jäänud. Oleme suutnud end viimase aasta jooksul käsile võtta, sest oleme aru saanud, et aega kuskilt juurde ei tule,” räägib Laksberg.

Debüütalbumi kallal töötamist alustasid mehed tõsisemalt kaks aastat tagasi. „Elu asjaolud on lihtsalt nii, meil on ka muud tegemised pluss pereelu,” ütleb Kuningas. „Võib-olla on just hea, et see on nii kaua aega võtnud. Kui oleksime selle varem välja andnud, ei oleks see võib-olla nii küpselt kõlanud kui praegu. Võib-olla polnud ka kuulaja varem selliseks plaadiks valmis, praegu on õige aeg,” lisab ta.