Krista Kaer: kui meie ei loe tõlkekirjandust, siis miks peaks muud maailma huvitama eesti kirjandus? 

Seisus, kus keskmine raamatu tiraaž on veidi alla 1000 ning ilukirjanduse oma 570, jääb tõlgitud väärtilukirjanduse tiraaž Kaera hinnangul pea eranditult väiksemaks kui 500. Sellisel juhul saab teoseid välja anda vaid toetuste abiga. Nii aga mõjutab toimetuste valikuid paratamatult see, millised riigid toetavad oma kirjanduse tõlgete väljaandmist. Seda teevad näiteks Põhjamaad, Hispaania ja Portugal, samuti Kanada, iirlased ja šotlased – erinevalt Inglismaast ja USAst.

Toetusele ei saa aga iial kindel olla. „Näiteks Hispaanias on toetustele üsna tihe konkurents ja nii mõnigi kord tuleb ka eitav vastus," avaldab Kaer. Samas peavad kirjastusel toetuse taotlemiseks olema tõlkimisega seotud lepingud juba sõlmitud.

Raamatutest tuleb rääkida

Miks jäävad uued ilmuvad raamatud lugejatel kahe silma vahele? Ühelt poolt püsivad raamatud uudisteoste riiulis vähe aega ja kaovad siis nii-öelda laua alla. „Väga hästi veab, kui raamat on uuena esile tõstetud kuu aega,“ sõnab Kaer. See on võimalik pigem ajal, kui raamatuid ilmub hõredalt. Teisalt on küsimus teavitamises. Siinkohal saab kirjastuse juhi meelest palju ära teha ajakirjandus. Reklaamnuppudest ajalehtedes jääb väheks, nendib Kaer. „Inimesed tahavad mingit eelvalikut, soovitusi.“

Ta toob näiteks raamatusõbrast ajakirjaniku Jaan Martinsoni soovitused. Eesti ajalehtedest on toimetuste raamatunopped kadunud, kuid Kaer leiab, et need võiks Briti nädalalõpulehtede eeskujul taaselustada. „Kui vaatan näiteks Guardiani, siis seal on rubriigid „Ilmunud tõlkekirjandus“, „Ilmunud meelelahutusromaanid“, „Nädala parimad krimkad“. Ka meil võiks olla välja toodud parim tõlkekirjandus ja eesti kirjandus.“

Kaer lisab, et nii lugejad kui ka raamatukogud igatsevad tagasi ETV „Kirjandusministeeriumi“. „Tähtis on see, et inimest, kes raamatute eelvaliku teeb, usaldataks. Mart Juur oma lõpmatu heasoovlikkusega ja sellega, et ta oli absoluutne kõigesööja, oli selle usalduse juba ära teeninud.“

Pikenenud kultuurisaadet „OP+“ nimetab Kaer leebeks elustiilisaateks, mis kirjandussaate kadumisest jäänud tühimikku ei täida. Ta märgib, et televisioonis tutvustatakse raamatuid üldse harvem kui filme või teatrietendusi. „Seda võetakse kui kirjastajate tohutut rikastamisallikat, kui Eesti televisioon mõnda raamatut näitab. Samas ei saa öelda, et kedagi kinno ilma rahata lastaks või et Hollywoodi toodang ei ole kommerts.“ Kiputakse unustama, et raamatuid saab ka laenutada.