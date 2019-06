Hulk sotsiaaldemokraate, nende seas ka Lauristin, soovivad erakonna uueks juhiks Riina Sikkutit 

Oma avalduses leiavad erakonna liikmed, et just Riina Sikkut oleks see inimene, kelle juhtimisel peaks erakond edasi minema. „Riinas on ühendatud värskus ning kaasakiskuv positiivsus ja rõõmsameelsus, mida meie erakonna avalik kuvand vajab. Ta on kogenud ning tugev analüütik, kellel on võime veenda inimesi sotsiaaldemokraatide jaoks olulistes valdkondades. Seejuures ei tähendaks Riina valimine erakonna esimeheks järeleandmisi kogemuses,“ leiavad allakirjutanud.



Lõpetuseks tõdevad erakonna liikmed, et viimase kuu jooksul on erakonnas tajutud uut ärkamist ja rõõmu. Selle jätkumiseks peetakse vajalikuks inspiratsiooni, mida Riina Sikkut nende hinnangul liikmetele ka pakub.



Ühispöördumisele on alla kirjutanud teiste seas Marju Lauristin, Toomas Jürgenstein, Triin Toomesaar, Andrei Hvostov ja Inara Luigas.



Õhtuleht avaldab pöördumise täismahus.



Head erakonnakaaslased!



Pühapäeval valime oma erakonnale uue esimehe. Teeme seda keerulises olukorras. Oleme Riigikogu väikseim fraktsioon, oleme üle aastate opositsioonis ning igapäevapoliitikas annavad tooni stiil ja sisu, mida veel paar aastat tagasi poleks osanud keegi ette kujutada.



Samas – suutsime vähem kui kolm kuud pärast pettumuse valmistanud Riigikogu valimisi teha Euroopa Parlamendi valimistel tulemuse, mida võime julgelt nimetada võiduks. Kaks nii erinevat tulemust nii lühikese aja jooksul kinnitavad üht: kui leiame õiged rõhuasetused ja õiged inimesed ning jääme truuks oma positiivsele hoiakule ja põhisõnumitele, koonduvad valijad jätkuvasti meie ümber.



Pühapäeval erakonnale uut esimeest valides tuleks igaühel meist küsida endalt üht: millise esimehega suudab meie erakond pakkuda valijatele kõige veenvamalt usku edasiminemisse ja kindlustunnet? Milline esimees suudab inspireerida kõigepealt meid ja seeläbi meie valijaid?



Viimase kuu jooksul oleme saanud osa esimehekandidaatide debattidest. Nende kokkuvõtteks võib öelda, et valime pühapäeval kogemuse ja värskuse vahel. Mõlemad on head ja vajalikud omadused, kuid värskus on täna olulisim. Värskus koos julguse ja põhimõttekindlusega seista sotsiaaldemokraatide tulevikku vaatava sõnumi eest on parim, mida saame endale tahta. Ning seetõttu pole meie ees seisev valik kuigi keeruline, kuid kindel: parim kandidaat järgmiseks sotsiaaldemokraatide juhiks on Riina Sikkut.



Riinas on ühendatud värskus ning kaasakiskuv positiivsus ja rõõmsameelsus, mida meie erakonna avalik kuvand vajab. Ta on kogenud ning tugev analüütik, kellel on võime veenda inimesi sotsiaaldemokraatide jaoks olulistes valdkondades. Seejuures ei tähendaks Riina valimine erakonna esimeheks järeleandmisi kogemuses. Nagu ta on ise öelnud: „Erakonnastaaž ei ole esmatähtis, sest ma ei juhiks erakonda üksi. See on meeskonnatöö, milles saan toetuda kõigile, kes Eestis sotsiaaldemokraatiat on edasi kandnud. Et ühiskonnas muutust luua on vaja tugevat organisatsiooni, mille liikmed usuvad ja kannavad omaloodud lugu.“



Viimase kuu jooksul oleme kõik näinud ja tajunud erakonnas uut ärkamist. Et see kestaks ja kasvaks, tuleb teha loomulikult palju tööd, aga ennekõike vajame inspiratsiooni, et sellest tööst rõõmu tunneksime. Seda pakub tänastest esimehe kandidaatidest kõige enam Riina.



Seetõttu toetame Riinat ja kutsume Teid hääletama 9. juunil tema poolt!



Alla kirjutanud: Marju Lauristin, Toomas Jürgenstein, Gea Kangilaski, Allan Kaljakin, Barbi Pilvre, Vladimir Izotov, Triin Toomesaar, Siim Tuisk, Inara Luigas, Ott Maidre, Külli Urb, Joosep Vimm, Lia Hanso, Kaarel Oja, Elle Pütsepp, Virgo Press, Reet Laja, Asko Tamme, Helju Hõbe, Lemmit Kaplinski, Kadri Kõusaar, Ilja Borodkin, Vladimir Niinimäki, Pavel Prokopenko ja

Andrei Hvostov.