"PUUDUTA MIND" 81. SAADE | Külla tulevad kogukonnaelu propageerijad Paavo ja Jaana 

Kes siis on oodatud Väike Jalajälg kogukonna liikmeks?

Liikmeks soovijatel on hea arvestada sellega, et toimime maakohas ning loome täiesti uut elumudelit. See võtab energiat ning aega. Kogukonna liikmed panustavad iganädalaselt kogukonna arengusse vähemalt seitse tundi oma isiklikku aega majapidamise- ja aiandustöödeks, territooriumi ja hoonete hooldustöödeks ja kütmiseks ja muuks vajalikuks.

Kas kogukonna liikmed vastutavad ise oma sissetuleku eest?

Järk-järgult tekib kogukonnas juurde ka töökohti. Meie eesmärgiks on see, et valdav enamus inimesi teeniks oma elatise kohapeal.

Aga töö pole ju ainus eesmärk?

Lisaks tööle on meie elus loomulikult ka muud. Teeme koos igapäevaseid ja -nädalasi praktikaid. Näiteks on meil tantsurännakud, juturingid, jooga jm. Kogukonna liikmed saavad soodsamalt osa põnevatest kursustest ja sündmustest, mis meie territooriumil toimuvad ja võimaluse toimida erinevates rollides, et oma isiklikke võimeid proovile panna. Tähistame ühiselt ka tähtpäevasid.