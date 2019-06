PÕXIT ELEKTRIHINDA EI MÕJUTA: Euroopa ühtne elektriturg silub Eesti kõikumised 

„Elektri hind kujuneb välja ühisel energiaturul ja põlevkivist elektri tootmise lõpetamine ei mõjuta seda olulisel määral,“ ütleb Eesti taastuvenergia koja juhataja Mihkel Annus. „Me näeme, et põlevkivist elektri tootmise lõppedes ei juhtu elektri hinnaga midagi hullu,“ lisab Ain Köster Eleringist. „Kui kohapeal ei ole elektrit, siis tuleb see sealt, kus seda on. Leedu on juba pikalt sellises olukorras olnud – seal toodetakse suhteliselt vähe elektrit, aga tarbijatele pole see kuigi suurt mõju avaldanud. Samamoodi on Soomegi enamasti elektrit importiv riik.“