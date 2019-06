Maailm MIS MÕTTES, OTSAS?! Pahane klient kutsus kiirtoidukohta politsei Toimetas Greete Kõrvits , täna, 20:59 Jaga: M

Klient vihastas, et ei saanud Taco Bellist takot osta Vida Press

Mehhikopärase kiirtoidurestorani Taco Bell külastaja vihastas väga, kui selgus, et ühes restoraniketi einelas said takod otsa. Vihastas isegi nii väga, et pidas vajalikuks sellest politseile teada anda.