Väidetava kuritegeliku ühenduse juht sai kohtus õiguse  

Detsembris jättis Tallinna ringkonnakohus Pärnu maakohtu otsuse jõusse ning prokuratuuri ja kannatanu, s.o Eesti riigi apellatsioonid rahuldamata. Prokuratuur vaidlustas ringkonnakohtu otsuse. 27. mai määrusega ei võtnud riigikohus prokuratuuri kassatsiooni menetlusse ja seega on Pärnu maakohtu õigeksmõistev kohtuotsus süüdistatavate suhtes jõustunud.

Podžuki kaitsja, vandeadvokaat Aadu Lubergi hinnangul on kuritegeliku ühenduse käsitlus menetluspraktikas (eriti kohtueelses menetluses) juba liigagi kaua ülemäära lai. Seetõttu on see süüteokoosseis menetluslikult suures osas devalveerunud.