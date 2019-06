GALERII | Suvesoe ajas inimesed randa päikest nautima 

Neljapäeval on oodata sooja õhumassi ja temperatuur on öösel 12..18, päeval 27..31°C, jahedam on vaid meretuulega rannikul.



Reedel jätkub südasuvine palavus - õhutemperatuur on öösel 15..20, päeval 27..32°C, jahedam on meretuulega rannikul ja ka äikesepilvede all.



Laupäeval läheneb merelt madalrõhulohk, mille järel liigub märksa jahedam õhumass. Õhutemperatuur on öösel 15..20, päeval 25..29°C, Kirde-Eestis võib veel kraad-kaks kõrgemale tõusta, meretuulega rannikul ja ka äikesepilvede all on ikka jahedam.



Pühapäeval on õhutemperatuur on öösel 12..17, öö hakul Ida-Eestis kuni 20, päeval 19..24, meretuulega rannikul kuni 17°C.