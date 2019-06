TÖÖTUKASSA: Ida-Virumaale tuleb töökohti juurde, aga mitte tempos, mida me tahaksime 

"Ida-Viru töötukassa on koondatavate vastuvõtuks valmis. Aga hetkel on siis olukord selline, et pole need koondamised veel toimunud, seega ei saa spekuleerida kes need on, milline taust, palju palju ja hüvitised. Kõik ettenähtud hüvitised nad kindlasti saavad, samuti pakutakse teisi teenuseid. Ressursid hüvitisteks ja koolitusteks, ümberõppeks olemas, samuti nõustajad valmis.