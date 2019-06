Valter Soosalu: tantsu- ja laulupeole ei peagi kõik pääsema 

Tänane Õhtuleht kirjutas sellest, et tantsupeost peab tänavu eemale jääma kolmandik peole soovijatest ning osade välja jäänud tantsijate jaoks on sellega raske leppida.

”Mis puudutab tantsupidu, siis osalejate arv on ette teada, tantsupeo mustrid koosnevad konkreetsest arvudest inimestest. Kujutage ette ka laulupeo kontekstis ette enda tuttavat, kes kõige halvemini laulab, kas te tahate kuulda, kuidas ta seal kaare all on? Ei ole kindel…,” kommenteeris Soosalu olukorda Raadio 2s.