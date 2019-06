Jüri Ratas | Eesti ja Euroopa tulevik sõltub meie tahtmisest üksteist kuulata 

Selleks peame rohkem otsima ühisosa – keskenduma ühendavale, mitte eristavale. Peame rohkem üksteist kuulama, mõistma ning austama. Pöörama rohkem tähelepanu sellele, et kõigi huvid oleks esindatud ja vajadused arvestatud. Selle eelduseks on, et pingutame ühiselt kompromisside saavutamiseks, andes endale aru, et radikaalsetest positsioonidest taganemisest võidavad kõik.

On väga oluline, et kõik inimesed oleksid kaasatud poliitika kujundamisse ning tunneksid, et nende häält on kuulda. Seda eriti ajastul, mil tehnoloogia võimaldab sõnumil levida kiiremini ja laiemalt kui kunagi varem, aga ikkagi on meil rohkem põhjust rääkida kõlakambritest kui ühisest agoraast.

Lähedustunnet napib

Seda murettekitavam on tendents, et inimesed ei tunne, et nende lähedustunne riigiga oleks suurenenud. Vastupidi – leitakse, et riik on inimestest kaugenenud. Ja seda isegi Eestis, kus digitaalsele riigiarhitektuurile üleminekuga on paljud teenused kolinud kogukonnakeskustest meie taskutesse. Muutuste ärakasutamise asemel peaksid poliitikud ja ühiskond lõhesid tasandama ja otsima neist väljapääsu. Seega on vaja senisest enam rääkida omavahel inimlikult, mõistes üksteise muresid ja pakkudes lahendusi.

Inimeste mure on mõistetav. Poliitikute, riigijuhtide ja kodanikena peame pingutama, et igaüks tunneks, et meie riigil ja inimestel läheb elu tõesti iga aastaga kas või natukene paremaks. See tähendab, et peame õppima paremini rääkima, miks me midagi teeme ja kuidas saavad inimesed olla kindlad, et nende elujärg on tõesti paranemas.

Sel kevadel on Eestis olnud väga palju juttu, millises Eestis elame ja millises Eestis soovime elada. Sellest lähtuvalt peab olema ka märtsikuiste riigikogu valimiste tulemusena moodustatud uue Eesti valitsuse eesmärgiks, et igaüheni jõuaks tunne ja arusaam, kuidas meie riigil ja tal endal läheb elu iga aastaga natukene paremaks.

Eesti püüdleb suurema sidususe poole, kus kõigil Eestimaa inimestel on turvaline ja õnnelik elada. Ja seda Euroopas, kus toetume samadele väärtustele, millele Eesti 1918. aastal rajati ning mis on kirjas meie põhiseaduses – Eesti vabariik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, et kestaks meie rahvas ja kultuur.