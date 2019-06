Juhtkiri Juhtkiri | Ida-Virumaa järjekordne püssirohutünn Ohtuleht.ee , täna, 18:19 Jaga: M

Otsekui välk selgest taevast tuli uudis, et Eesti elektritootmine on krahhi äärel, töötajad sundpuhkusele saadetud ning tulevik tume. Samas on kõrgepalgaliste majandusjuhtide ja poliitikute töö vältida juba eos tervet riiki raputava stsenaariumi teket. Praegu pole aga selgust isegi kriisi tekkepõhjustes. vaidlevad ju elektritootja ja võrguettevõtte juhid avalikult, kas süüdi on Venemaalt tulev odav elekter või hoopis muud asjaolud.