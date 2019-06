Elu Heino Seljamaa: „Ma ei mõtle, et olen nii tubli, seljatasin alkoholi ja vähi. See on ebasobiv pläma.“ Anu Saagim | Video: Jörgen Norkroos; Märt Niidassoo , täna, 08:01 Jaga: M

„Ma söön kaks pisikest tabletti iga päev. Mul on raske leukeemia vorm, aga see on tasakaalus hoitav,“ räägib nukunäitleja Heino Seljamaa, kes elab verevähiga. „Ma algul ei uskunud, kuid see ravi andis mõne kuu jooksul tulemuse. Mõned aastad enne minu diagnoosi oli see kindel fataalse kulgemisega haigus. Üle 90 protsendi inimestest ei elanud üle paari aasta.“