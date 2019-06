Eurovision Tagasi juurte juurde! Soomlaste eurolauluvalimistel saavad jälle osaleda kõik soovijad Katharina Toomemets , täna, 15:47 Jaga: M

DJ Darude Eurovisionil Jörgen Norkroos

Viimasel kahel aastal on Soome ringhääling YLE Eurovisionile artisti valinud varasemast erinevalt. Kui enne korraldati võistlust Uuden Musiikin Kilpailu, mis on nagu meie "Eesti laul", siis viimasel kahel aastal on YLE ise välja valinud artistid, kes on esitanud kolm lugu, mille seast võistluslaul valiti, vahendab Wiwibloggs.