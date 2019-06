TROON ON VABA: kellest võib saada sotside uus juht? 

Sotside praegune juhtkond on väsinud ja ootab, millal saab oma ametikohustused üle anda, et lõpuks hinge tõmmata. Selja taga on kolm kampaaniat, millest kõige tähtsam ehk riigikogu valimised lõppesid krahhiga, kuid Euroopa Parlamendi valimised jällegi rõõmsates toonides. Kampaaniajuht Kaarel Oja ja kommunikatsioonijuht Andri Maimets panid juba mai lõpus ameti maha. Kuuldavasti ootavad seda ka praegune peasekretär Kalvi Kõva ja juht Jevgeni Ossinovski. Seega lahti kangutamist ei tule.