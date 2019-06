Helen Kõpp süüdistab: saatetegijad rikkusid suusõnalisi lubadusi – „Prooviabielu“ oli 90 protsenti võlts! 

Eesti Ekspressi loo valguses, kus tõsielusaate „Minu imeline muutumine" osalejad jagavad enda kogemusi saate telgitagustest ja pahupoolest, sõnab Kõpp, et kõik oleneb siiski saatest. „„Prooviabielus” osalemisega kaasnesid küll lepingud, aga palju oli ka suusõnalisi kokkuleppeid, millest saatemeeskond alati kinni ei pidanud,” räägib Helen, kelle sõnul oli nii talle kui ka teistele saates osalenutele öeldud, et „Seda siin kirjas ei ole, aga meie ütleme nii”.

Peamiseks suusõnaliseks kokkuleppeks, mille vastu saate tootja Filmimees OÜ oli Heleni sõnul rängalt eksinud, oli lubadus, et turvakaamerate salvestusi kasutatakse vaid juhul, kui osaleja seda ise soovib. „Seda korrutati igal võttepäeval. Öeldi, et ma ei muretseks ja turvakaamerad on vaid turvamiseks. Seda kokkulepet nad aga murdsid.”

Suusõnalisi lubadusi olevat Kõpu sõnul olnud teisigi. Ebameeldiv oli naise sõnul ka see, kuidas teletiim saatis pidevalt kirjalikke ähvardusi osalejaid trahvida. Kõpp oli sellistest kirjadest väga häiritud ja kannatas ärevushäirete all „Põhimõtteliselt oli meil käsk peita pea liiva alla ja mitte figureerida avalikkuse ees. Peamine põhjus, mida nad küll välja ei öelnud, aga miks nad seda tahtsid, oli see, et avalikult oleme täiesti teised inimesed,” julgeb Kõpp oletada. „Kui keegi ajakirjanik helistas ja küsis midagi, oleksime pidanud kõne lihtsalt ära panema ja helistama kohe saatetegijatele. Me ei tohtinud ise midagi teha.”

Kõpu sõnul jätkusid sellised karmid reeglid ka pärast saatesarja lõppu. „Lepingus oli kirjas, et saate teemadel ei tohi rääkida, aga päriselus ei tohtinud me midagi rääkida. Isegi isiklikus blogis mitte.”

Saate „kaasvõitleja" Kalvi Kalle avaldas pärast saadet, et „Prooviabielu” oli täielikult vale. „Mitte kõik tõsieluseriaalid ei ole sellised. Aga „Prooviabielu” oli 90 protsenti võlts. Igaüks, kes monteerimisega tegeleb, teab, kui palju saab lollitada sellega,” lausub Kõpp.

Tõsielusaate täht räägib, et saates hoiti neid söömata ja magamata. „Kui inimese põhivajadused ei ole rahuldatud, siis inimene näeb väga imelik välja. Seepärast figureerisin ka mina klounina. See oligi see, mida saatetiim taotles,” on Kõpp kindel.