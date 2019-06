TULISTAMINE JA VARGUSED: Hiina hoiatab kodanikke USAsse reisimise eest 

See poleks esimene kord, kui Hiina on sellise sammu astunud. Sarnase, ent veidi leebema nõuande avaldas Aasia suurriik ka eelmisel aastal. Tänu kõrgendatud kaubanduspingetele, mis ei näita vaibumise märke, on see ilmekas näide kahe riigi vahelistest probleemsetest suhetest. Aprillis ilmnesid ka teated, et USA ametivõimud on Hiina turiste ülekuulanud, intervjueerinud ning muul moel ahistanud.