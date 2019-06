Läti peaminister lubas reageerida Eesti aktsiisilangetusele 

Läti peaminister Krišjanis Karinš. PIROSCHKA VAN DE WOUW / REUTERS / SCANPIX

Eesti valitsuskoalitsioon loodab 1. juulist langetada õlle ja kange alkoholi aktsiisi 25 protsendi võrra, et võidelda läänepiiril vohava piirikaubandusega. Läti peaminister Krišjanis Karinš loodab, et eestlaste jutus on palju kisa ja vähe villa, vahandab BNN