Jüri Ratas skandaalsest telefonikõnest Karin Kuusikule: ma ei kiida seda heaks. Tulin kõrvaltoast, kui kõne juba käis 

29. aprillil toimus väidetavalt nelja ministri – Mart Helme, Martin Helme, Marti Kuusiku ja Jüri Ratase – läbi valjuhääldi peetud telefonikõne Karin Kuusikuga, kus naine kinnitas, et ei ole ekskaasa vägivalla ohvriks langenud. Taoline käitumine leidis ühiskonnas laialdast kriitikat.

Pärast Kuusiku tagasiastumist jäi skandaalne kõne sütele hõõguma – opositsioon kasutas seda kohati võimalusena valitsuse suunal teravaid torkeid teha. Esmaspäeval oli torge eriti terav ja sütest tõusis kõrge leek.

Vilja Toomast küsis läbi kukkunud umbusaldamisel Mart Helme käest: „Kuidas te suhtute teguviisi, et lükatakse peale valjuhääldi ja peaministri juuresolekul esitatakse küsimus umbes stiilis: on ju nii, et meil ei ole mingit perevägivalda? Meil ei ole mingit lähisuhtevägivalda, on ju? Mida peab siis selline pikalt vägivalla all kannatanud naine julgema vastata? Ja kas teile ei tundu, et see on järjekordne lähisuhtevägivalla akt?“

Helme vastus kõlas: „(S)ee telefonikõne sündis selle seltskonna ühisel otsusel. Ja neid küsimusi ei esitanud mitte Marti Kuusik, vaid neid küsimusi esitas Eesti Vabariigi peaminister. Just nimelt, aga mitte niisuguseid küsimusi, nagu teie siin esitate, vaid hoopis pehmemas, viisakamas toonis. Sest vaadake, te peaksite Jüri Ratast tundma paremini võib-olla kui mina ja te teate, et Jüri Ratas on oma küsitlusviisis alati korrektne, viisakas, teisest poolest lugupidav. Nii et sellised küsimused, mida teie meile tsiteerisite, ei olnud seal üldse päevakorras. Mina olin seal juures ja tean, millest ma räägin. Teie ei olnud ja te tegelete praegu lihtsalt laimamisega. Kahju.“

Keskerakondlane Kadri Simson pidi loetud minutid hiljem Helmele suunatud märkusega sekkuma: „(V)õrreldes teiega olen mina siin siukses mugavas olukorras, ma saan vahepeal saalist väljas käia ja teha ka kõnesid. Ja ma tahan öelda, et teie küsimuste ja vastuste ajal olen ma teinud kõne nii peaministrile kui ka Martin Helmele, kes olid selle kohtumise juures, mis siin vahepeal kahinat tekitas. See oli siis Stenbocki majas, kui helistati Marti Kuusiku abikaasale. Ja nad mõlemad väidavad mulle, et selles kõnes peaminister Jüri Ratas ei osalenud enamaga kui kuulajana. Tema ei esitanud kellelegi küsimusi.“

Et Mart Helme kirjeldas toimunut nõnda detailselt, pandi talle süüks riigikogule valetamist. EKRE juht ise tunnistas vaid, et eksis, kuna mäletas valesti, ja vabandas peaministri ees.