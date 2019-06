Urmas E. Liiv tõsieluseriaalide telgitagustest: ei ole nii, et tuleb vaene loll, kirjutab lepingule alla ja saatemeeskond teeb mis tahab 

Ekspressi loos räägib saates osalenud Kati, et ta soovis saatest saada hambaimplantaate, kuid sai selle asemel täisproteesi. „Täiesti võimalik, et proteesimise põhjus ei olnud mitte see, et tahetigi panna proteese, vaid tervis ei võimaldanud panna [implantaate], kuna tervis ei oleks nendele minioperatsioonidele vastu pidanud,” räägib Liiv.

„Inimestele selgitatakse alguses, kui nad saatesse kandideerivad, kõike. Loomulikult käivad sellega kaasas ka lepingud. Vastasel korral ei saaks tänapäeval telesaateid üldse teha, sest inimesed taganevad väga kergelt igasuguste meeleolumuutuste tõttu oma soovidest ja tahtmistest,” räägib Urmas Eero Liiv.

„Lepingud sõlmitakse enne saadet. Sellest tuleb ju kinni pidada. Lõppude lõpuks on televisioon majandusharu. Ei saa investeerida tulevikku nii, et inimene lõpuks taganeb ja ütleb, et ma ei soovi seda või tahab midagi muud. Nii maailm ei toimi, ükskõik mis sfääris.” Telemees toob näiteks panganduse. „Võtan eluasemelaenu, praegu tahtsin võtta 100 000, aga lähen panka poole aasta pärast ja ütlen, et lõpetan ära.”

Telemees selgitab, et lepingute taga on kindlad põhjused. „Inimeste tervised on kehvad. Isegi kui ta võetakse saatesse, võib selguda, et ta näitajad on nii halvad, et ei saa teha ühte, teist või kolmandat asja. Põhjused on teaduslikud. Ei ole nii, et tuleb vaene loll, kirjutab lepingule alla, loodab saada seda ja nüüd kuri saatemeeskond koos mõrvarkirurgidega teevad ise, mis tahavad.”