ESMAKORDSELT MAAILMAS! Tartu raad katab kogu linna elektrirataste võrgustikuga Asso Ladva , täna, 14:24

HUVI ON ELAV: Kui vestlusesse Tartu linnatranspordi juhi Roman Meeksaga tuli paus, olid huvilised kohe pärimas: kuidas see rattaringlus ikka käib. Asso Ladva

„Elektrirattad, tervet linna hõlmav rattalaenutus, mobiiliäpid – see kõik on maailmas olemas. Aga tervet linna kattev elektrirataste võrgustik, mida haldab kohalik omavalitsus ja mis on ühistranspordi osa, seda ei ole varem olnud,“ ütleb laupäeval alustavat Tartu rattaringlust juhtiv Roman Meeksa.