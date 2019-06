ÕL VIDEO | Kõlvart esitab filmikompaniile tingimusi: ei ole mõeldav sulgeda võtete jaoks Laagna tee terveks kuuks!

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu tõstatas küsimuse, kas me eestlastena tahaksime, et ülemaailmses filmis näidatakse just linnahalli. Üks peamine põhjus, mida filmivõtete toetamiseks välja tuuakse, on see, et film mõjuks Eesti mainele hästi. Praegu on aga teada vaid kaks võttepaika – linnahall ja Laagna tee – ning Kõlvarti sõnul ei pruugi need vaated Eestist nii ihaldusväärset muljet jätta, kui loodetakse.