ARHITEKT: Notre-Dame´i katedraal võib iga hetk kokku variseda 

"Täna ei saa absoluutselt garanteerida, et Notre-Dame ka püsti jääb," ütles ajalehele Le Figaro Prantsusmaa ajalooliste hoonete peaarhitekt Philippe Villeneuve. Eksperdi sõnul on seni olnud õnne, et hoone püsib stabiilsena. "Aga võlvlagi võib kasvõi järgmisel nädalal sisse variseda," hoiatas Villeneuve.