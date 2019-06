POLE KAHTLUST: Kasahstan valib presidendiks mini-Nazarbajevi 

Kokku soovis presidendiks saada üheksa inimest, kuid üks võttis oma kandidatuuri tagasi ja üks kandidaat kukkus läbi riigikeele eksamil. Seetõttu on kasahhidel valida seitsme kandidaadi – kuue mehe ja ühe naise vahel. Nad on 54-65aastased ja enamasti poliitikud, kuid kandidaatide hulgas on ka ajakirjanik ja ratsatreener. Neli inimest on parteide kandidaadid, kolm esindavad ühiskondlikke organisatsioone. Muide, naisterahvas registreeriti presidendikandidaadiks Kasahstani ajaloos esmakordselt.