„PUUDUTA MIND“ 82. SAADE | Külas käis prügiprintsess Kaia Solnik

Selle vahepeal on aga terve hulk tegevusi, mille keskkonnamõju me üldse ei näe ega mõtesta, aga mis tegelikult kasutavad ka keskkonda. Me hingame ja toodame süsihappegaasi, panustades kliimamuutustesse. Meil on laua peal arvuti, mille tootmiseks on kulunud ressursse ja mis kasutab pidevalt elektrit.

Kõige värskemad Õhtulehe uudised otse sinu postkasti Me ei ole harjunud neid tegevusi pidama keskkonnategevustega seotuks. On nii palju keskkonda kasutavaid tegevusi, mida inimene lihtsalt ei teadvusta ja ei hakkagi teadvustama. Oma tegevusi selliselt analüüsida-kritiseerida oleks väga töömahukas ja keeruline ning see hakkaks lõpuks päris elu takistama.

Kõige suurema mõju meie ökoloogilise jalajälje suurenemisse on andnud energiakasutus. See on selline salakaval tegur, mis poeb meie igapäevaellu ilma, et me seda tähelegi paneksime. Seal on meie peidetud teekonnad – näiteks laste lasteaeda viimiseks. Seal on põllumajandus, mis nõuab väga palju kütust, et traktorid ja masinad sõita saaksid, samuti on seal toidu töötlemine, transport, majade kütmine, elektrooniliste vidinate kasutamine jm.

Kes siis on need inimesed, keda me keskkonnasäästjateks kutsume?

Nendeks on inimesed kellel on püüd järgida harjumusi, mida tavatsetakse üldjuhul pidada keskkonnasäästlikeks näiteks nagu jäätmeliikide eraldikogumise harjumused, mahetoodete või ökokaupade tarbimine, püüded vähendada tarbimist, pakendite kasutust, autosõitu ja elektritarbimist, elustiili ja kodu ökoloogilistest põhimõtetest lähtuv kujundamine, kampaaniates kaasalöömine, mööbli, esemete ja riiete taaskasutus.

Vaata saadet "Puuduta mind" ÕL veebis ja FBs neljapäeval kell 18 või TTVs kell 22.15, kordus reede hommikul.

Kõiki saateid on võimalik kuulata ja alla laadida hiljem ka Soundcloud'ist.