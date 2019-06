Urve Palo siirdus poliitikast kasiinomaailma: uus amet tähendab põnevat ja vastutusrikast väljakutset 

Novoloto tegutseb Eestis Fenikss Casino kaubamärgi all, niisamuti kuulub ettevõttele alates 2019. aasta aprillist Grand Prix kasiinokett. Novoloto opereerib 22 mängusaali üle Eesti.

Palo tunnistab, et kasiinovaldkond on temale uudne, mistõttu tähendab uus amet nii põnevat kui ka vastutusrikast väljakutset. „Novomatic pole ainuüksi üks oma valdkonna suurimatest terves maailmas, vaid ka innovaatiline ning sotsiaalselt vastutustundlik ettevõtte. Minu peamiseks eesmärgiks on hoida Eestis emaettevõttele väärilist taset ning kasvatada turuosa," sõnas Palo.