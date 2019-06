HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Näitleja Heino Seljamaa: minu vaimne ja füüsiline laostumine oli kirjeldamatu 

Heino Seljamaa (67) lõpetas aastal 1978 lavakunstikateedri, seejärel töötas pikka aega näitlejana Nukuteatris. Aastatel 1985–1986 õppis ta Tartu Riiklikus Ülikoolis psühholoogiat. 1980. aastatel kogus ta palju populaarsust Eesti Televisiooni lastesaatesarjas "Kõige suurem sõber" Äput mängides. 1998. aastast peale on ta ühemeheteatriga „Teater Kohvris“ andnud etendusi koolides, lasteaedades, kultuurimajades nii Eestis kui välismaal. Tegus mees on aastakümnete vältel tutvustanud lastele teatrikunsti saladusi eriti lähedasel ja hoolival moel.

Heino on neljandat korda abielus ja viie lapse isa ja näiteks abielust näitleja Liina Tennosaarega on tal poeg Jass Seljamaa, tema abikaasa on olnud ka näitleja Külli Palmsaar. Augustis 2017 abiellus ta raadioajakirjanik Mary-Liis Laidmetsaga.