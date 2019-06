Ringkonnakohus: Kroonika laimas ja solvas Erika Salumäed 

Ringkonnakohus kinnitas Harju maakohtu otsuse, et Kroonika on esitanud Salumäe kohta suures ulatuses alatuid ja laimavaid väiteid, tehes seda omakasu, kõmu tekitamise ja müüginumbrite kasvatamise eesmärgil, selgitas Erika Salumäe esindaja vandeadvokaat Arsi Pavelts Õhtulehele. Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, et Kroonika poolt Salumäe hoolimatu emana kujutamiseks puudub mis tahes õigustus. Samuti on alusetu ja ebaõige, et ajakirjas näidatakse teda halva ja hoolimatu inimesena, kellele ei lähe teiste heaolu korda, lisas Pavelts. Tema sõnul kinnitab ringkonnakohtu otsus veel kord – Salumäe isikuõiguste rikkumine ja tema hea nime mustamine on lubamatu. Samuti kinnitas kohus, et kuna Kroonika on korduvalt esitanud Salumäe kohta ebaõigeid väiteid ja hinnanguid, ning arvestades rikkumiste ulatuslikkust, tuleb ajakirjal kanda kõrgendatud vastutust oma sõnade eest. Kroonika peab tasuma Salumäe õiguste rikkumise eest 9500 eurot.

„See, et Kroonika ei suuda siiani oma vigu tunnistada, on piinlik ja kurb. Ajakiri pole siiani näidanud üles mingit kahetsust ega Erika ees isegi mitte vabandanud. Selle asemel on Kroonika asunud menetluses esitama ebaõiged ja valelikke väiteid. Selline tegutsemine jätab ajakirjast paratamatult kahetsusväärse mulje, et tema tegutsemismotiivid on ajendatud üksnes isikliku kasu saamise ning alusetu klatši levitamise eesmärkidest,“ ütles Pavelts.

Ta kinnitas, et Salumäe on algusest peale soovinud asja rahumeelselt ja kohtuväliselt lahendada, kuid Kroonika on sellest keeldunud, asudes kõike eitavale positsioonile. „Erika on teinud nii maa- kui ka ringkonnakohtus korduvalt ettepaneku lahendada vaidlus kompromissiga selliselt, et Kroonika vabandab Erika ees ning hüvitab talle kohtusse pöördumisest tingitud õigusabikulud.“