Juhtkiri | Lasnamäel peab kino saama! 

Eesti tutvustamisele kulutatakse aega ja raha ning seda peetakse mitmete riigiasutuste ja paljude ametnike üheks oluliseks tööülesandeks. Mäletate, kuis president Lennart Meri tegi omal ajal suuri jõupingutusi Saksa autotehase Eestisse toomiseks, kuid oli paraku selle sooviga oma ajast tublisti ees. Sestap on igati mõistlik mitte ainult praeguse filmiprojektiga nõus olla, vaid oma suhtumisega igati positiivne mulje jätta – lootuses, et see tagab edaspidi ka teiste suurte filmitegijate huvi meie vastu. Peale Eestis filmimiseks kulutatavate miljonite tähendab see meile maailmas ka head reklaami ja positiivset kuvandit. Tagatipuks ei peaks lasnamäelastelgi midagi selle vastu olema, kui nende linnaosa maailmakinno jõuab.

Tosin aastat tagasi kolmeks päevaks autovõistlusteks Laagna tee sulgemine näitas, et liiklemine muutus keerulisemaks, kuid mitte võimatuks. Ka polnud kulud sugugi kosmilised: korraldajad pidi sulgemise eest linnale maksma kokku vaid 5000 eurot. Mullu oli Gonsiori tänav remondiks suletud ligemale aasta aega, linnavõimul polnud aga rohkest nurinast hoolimata kuhugi kiiret. Et elu ei jäänud linnas toona seisma, nagu teistegi pikaaegsete teeremontide aegu, on seega ka puhkusteaegne Laagna tee sulgemine hea tahtmise korral üle elatav. Rahva häälestatus sõltub palju sellestki, millist eeskuju linnaisad ja poliitikud annavad. Muidugi võib uuspoliitikute kombel ärbelda, et linn ei tohi lääne ees lömitada, aga samas võib loota, et tegu oleks Eesti eduloo algusega maailma filmitaevas. Mitte ainult poliitikutel ei tohi olla õigust kino teha.