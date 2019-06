Lugejakiri | Püstitagem Tallinna peaväljakule ausammas Edgar Savisaarele 

Rein Taagepera tõstab esile kolm suurt Eesti poliitikut: „Eesti Vabriigi loojaid oli saja aasta eest palju, aga nimi, millest ei saa ümber ega mööda, on Konstantin Päts. Vabariigi taastamisel 30 aasta eest on nimeks, millest ei saa ümber ega mööda, Edgar Savisaar. Vabanemise lõppjärk lükkas nad mõlemad peaministri kohalt. Poliitikas ei maksa oodata tänu. Kui liita head ja lahutada vead kauase tegevuse kestel Eesti poliitikas, siis kerkib enim esile hoopis Jaan Tõnisson. (Taagepera, Rein. Eesti poliitika 100 aastat.)

Savisaart võib kiita ja kiruda. Mõlemat põhjusega. Me ei tohi aga unustada Savisaare teeneid laulva revolutsiooni ajal. Siin on juba võimatu teda üle kiita, üle hinnata. Tõstan mõne saavutuse esile.

Balti ketiga kiitleme me kõik, see on ka ülemaailmse tunnustuse pälvinud. 2009. aastal tunnistas UNESCO Balti keti vägivallatu vastupanu fenomeniks ja Balti ketti puudutavad dokumendid kanti UNESCO maailma mälu registrisse. Kuid millise riikliku tunnustuse on saanud Balti keti mõtte algataja ja organiseerijad kodumaal? Õige vastus on: mitte midagi (jätan kirja panemata, kuidas pätid seda välja ütlevad). Peagi möödub sellest 30 aastat. Huvitav, kas ka siis autasustatakse kõrvaltvaatajaid, nagu mõnikord on juhtunud?