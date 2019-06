PROTEST: noored kliimaaktivistid mängisid Saksamaa parlamendis surnuid 

Üks aktivistidest, Maximilian Reimers ütles, et selle aktsiooniga sooviti tugevdada survet Saksamaa valitsusele ning rõhutada olukorra tõsidust. "Me ei näe, et see koalitsioon võtaks inimkonna kõige raskemat kriisi tõsiselt," lisas Reimers. Kliimaaktivistide arvates puudub valitsusel kliimapoliitika ja süü lasub ka Bundestagi presidendil Wolfgang Schäublel ,kes liidukantsler Angela Merkeli parteikaaslane Kristlik-Demokraatlikus Liidus (CDU).