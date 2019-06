30 AASTAT HILJEM: maailm mälestab Tiananmeni veresauna ohvreid

Pariisi kesklinna Vabariigi väljakule toodi Tiananmeni veresauna 30.aastapäeval tanki makett. AFP/Scanpix

Hiina võimud on need verised sündmused mahavaikimisega oma rahva mälust sisuliselt kustutanud. USA välisminister Mike Pompeo ütles seetõttu esmaspäeval, et Washington on Tiananmeni veresaunale järgnenud 30 aasta jooksul kaotanud lootuse näha Hiina ühiskonna avatumaks muutumist ja inimõiguste austamist riigis.