Ene Pajula | EKRE püüab Kert Kingo ametissepanekuga näidata, et naised ongi mõttetud olevused?

Mammi ei saa kinnitada, et ta praegust aega naudiks, et üks mis kindel, ajakirjanikel juba igav ei hakka. Kõik puha tänu EKRE kõllidele rajatud strateegiale: öelda või teha kõike viisil, mis ajaks ajakirjanduse tagajalgadele. Nojah, iseasi, kas valitsuspartei ikka peab samamoodi jätkama, aga ilmselt on inerts nii tugev.

Miks on rahandusminister Martin Helmel neli nõunikku? Sest matemaatikas peab oskama nelja tehet. Nagu kunagi, kui haiglates veel klistiiri tehti, pidi seda tegema kaks õde – üks teadis kuidas, teine teadis kuhu.

Töökius ka valitsuses

Kangesti kõlli moodi näeb välja ka Kert Kingo määramine ministriks – ilmselt püüab EKRE sellega näidata, et naised ongi täiesti mõttetud olevused. Anna neile kuitahes häid võimalusi enese tõestamiseks, ikka kukuvad läbi.

Miks küll on mammil selline tunne, et jutt Kingot tabanud töökiusust ei vasta päriselt tõele? Sest kui inimene ei häbene kohe pärast töökoha vastuvõtmist öelda, et ta ei kavatsegi tööle hakata, siis milleks muuks kui kiusuks ta ikka nimetab olukorda, kus tal – isegi ministrina, mõelda vaid! – kästakse tööülesannetega tegelema hakata. Huvitav, kelle ta nüüd kiusamise pärast kohtusse kaebab? Erakonna? Valitsuse? Rahva? Riigi?

Piinlik küll, aga mammi peab tunnistama, et ta on olnud lihtsameelne, et mitte öelda juhm. Ta on ema poolt saarlane ja ema rääkis ikka, et saarlastel olla eriliselt pikad juhtmed. Ja tema kuulub ilmselgesti kõige pikemajuhtmelisemate hulka. Ta on kaua aega tahtnud aru saada, mis on see, millega EKRE ligi tõmbab, miks nende vihane, lihtsakoeline, et mitte öelda matslik käitumine nii paljusid kõnetab.

Eks on mammigi arvanud, et need on sellised inimesed, kellel aknasse päike ei paista, kes on üksi ja abita jäetud, kes ei tule endaga toime. Oh, kui see vaid oleks nii, sest neid inimesi oleks võimalik paremini aidata kui seni.