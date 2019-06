Mis juhtub, kui vanemad ei oska lapsele nime panna?  

Vanemad on siiski huvitatud eri toetuste taotlemisest. „Lapsega soovitakse minna perearsti juurde, panna ta lasteaiajärjekorda,“ loetleb siseministeeriumi rahvastiku osakonna toimingute nõunik Karin Saan põhjusi, mis ajendavad vanemaid oma järeltulijaid esimesel võimalusel kirja panema. Üksikud vastupidised juhtumid on pigem seotud vanema tervisliku olukorraga. Seadus näeb ette, et lapse sünd tuleb registreerida tema esimese elukuu jooksul. Mõjuval põhjusel on võimalik seda aega pikendada kahe kuuni. Kui laps on toodud perekonnaseisuametisse, tuleb talle ka nimi panna, mis aga vahel võib kulgeda konarlikult. Saan ütleb, et ta pole veel kuulnud, et vanemad poleks jõudnud nimes kokkuleppele. Küsimärk võib tekkida, kui nimi on natuke liiga võõrapärane.

„Me ei nimetaks seda nime tagasilükkamiseks, vaid võetakse aega selle sobivuse kaalumiseks,“ räägib Saan. Näiteks kui tegu on võõrkeelse eesnimega, peab selline nimi olema ka vastavas riigis kasutusel. Nii vanemad kui ka amet uurivad eri allikaid. „Kui leitakse usaldusväärne tõestus, siis saavad vanemad lapsele soovitud nime panna,“ lausub Saan. Et nimi üldse ei sobi, võib tulla ette kord kuus või veelgi harvem.