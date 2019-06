Victor Crone on Eurovisioni pettumusest üle saanud: tahan seda kindlasti uuesti teha! 

Vahetult pärast Eurovisioni finaali ütles Victor ajakirjanikele, et on väga pettunud.

Nüüd rääkis mees aga Kroonikale, et on jõudnud pärast Tel Avivi korraks ka kodust läbi põigata ning oma europettumust veidi seedida. "Võin öelda, et olen õnnelik. Laulul läheb väga hästi ja praegu tagantjärele mõeldes oli kogemus ju suurepärane. Kohe pärast finaalkontserti ma polnud otseselt kurb, aga lihtsalt veidi madalseisus, kuna pingelangus sai minust võitu. Nüüd aga olen tänulik ja õnnelik ja tahan seda kindlasti edaspidi uuesti teha!"