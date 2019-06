Coop tõstis e-poe tasuta kojuveo lati kõrgemaks, toidukapid on siiski tasuta 

ERRi uudisportaal kirjutab, et keskmine Coopi e-poest telitud ostukorv on 50 eurot ja kui seni sai sellise ostukorvi koju tasuta, siis nüüd tuleb kulleri eest maksta 3.50 eurot. Teistel toidu kojuveo pakkujatel on tarne alammäär olnud 40 euro juures, mis jääb Coopi uuest 99 euro piirist oluliselt madalamale.