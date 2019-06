Hügieenist on asi kaugel: miks näpitakse kinnastega toitu, kassaaparaati ja sularaha?! 

„Ma üritasin teenindajale selgitada, et nii ei ole väga hügieeniline toitu ju valmistada, aga lolliks jäin tema silmis mina. Ta rõhus sellele, et meie toit oli selleks ajaks juba peaaegu valmis, kui ta teise kliendi rahaga tegelema hakkas. Ometigi haaras ta me söögi ja surus selle pakendisse alles pärast seda. Aga ju ta uskus, et nii kiiresti ju rahalt saadud bakter mu toidule ei haaku. Mis toimub meie inimestega? Lihtne kätepesu ja hügieen on muutunud olematuks! See pole ainult teeninduses nii – ka arstid teevad vabandamatuid asju. Kui loogiline on, et kinnastega tehakse lapsele esialgne läbivaatus, pärast mida klõbistatakse natuke arvutit ja katsutakse lauda, et siis jälle samade kinnastega lapsele suhu ronida. Masendav tegelikkus! Kas inimesed on ükskõiksed ja ei tunne vastutust, kuigi nende kätes on ju teise inimese tervis? Või on see lihtsalt rumalusest,“ on Maarja teenindajates pettunud.