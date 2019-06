Kohus vähendas turvameeste tulistaja vangistust 

Eelmise aasta lõpul mõistis Harju maakohus Alexander Jakimenkole (75) 15aastase vangistuse. Kaitsja, vandeadvokaat Vladimir Sadekov leidis kohtuvaidluses, et karistuse mõistmisel tuleks arvestada süüdistatava kõrget vanust ja piirduda juba vanglas oldud ajaga, ning ülejäänud karistus määrata tingimisi katseajaga. Ta vaidlustas Harju maakohtu otsuse Tallinna ringkonnakohtus, kes on nüüdseks asja arutanud. Jakimenkole mõisteti liitkaristuseks 13 aastat vangistust.

Prokuratuur süüdistas teda selles, et ta tulistas mullu 2. juulil Tallinnas Liinivahe 17 mahajäetud majas kaht häireteate peale kohale saabunud turvameest Markot ja Olevit, kes said raskelt haavata. Nad läksid valve all olnud majja, et selgitada välja firma häirekeskusesse laekunud alarmsignaali põhjust.